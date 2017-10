Istat conferma crescita lavoro di 326 mila unità, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD commenta i dati Istat sull'occupazione in Italia.

"A chi - rende noto la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente -, ancora in questi giorni, continua ad attaccare il Jobs Act, si può rispondere solo in un modo: dall'inizio del governo Renzi ad oggi, in Italia ci sono 986 mila posti di lavoro in più."

"L'Istat ha certificato una crescita su base annua di 326 mila unità" prosegue la capogruppo PD in Commissione Lavoro.



Osserva quindi: "Non sono solo numeri, sono posti di lavoro concreti a favore di chi l'aveva perso o di chi non l'aveva mai avuto."

Illustra: "Ogni opinione è legittima e le critiche sono sempre ben accette ma non si può dire che le riforme del Partito Democratico non abbiano funzionato."

Commenta in ultimo: "Ora andiamo avanti su questa strada anche grazie alle misure a sostegno del lavoro contenute nella legge di bilancio."