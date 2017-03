Istat conferma che economia Italia si p rimessa in moto, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD commenta i dati Istat del mercato del lavoro nel 2016.

"Dall'Istat arriva una nuova conferma sul trend positivo per quanto riguarda l'occupazione in Italia, che nel 2016 ha raggiunto il suo massimo dal 2009" espone in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



La capogruppo PD in Commissione Lavoro chiarisce inoltre: "E' inoltre diminuita la disoccupazione arrivando al livello più basso degli ultimi quattro anni e sono calati in modo consistente gli inattivi."



Riporta quindi: "Sono tre dati che dimostrano i buoni risultati ottenuti grazie alle riforme del Governo e al lavoro del Parlamento ma che non devono indurci a pensare che la strada sia in discesa."



"Bisogna continuare a mettere in campo misure a sostegno dei più giovani, misure per ridurre il carico fiscale e investire più risorse sulla seconda parte del Jobs Act che riguarda le politiche attive del lavoro" prosegue.



Illustra in ultimo: "L'economia dell'Italia sembra essersi rimessa in moto, spetta a noi continuare a trovare benzina perché prosegua su questa strada."