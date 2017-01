Inps conferma che tracciabilità evita abusi voucher, dice Parente (PD)

"I dati dell'Osservatorio permanente contro il precariato dell'Inps confermano l'andamento positivo dell'occupazione nel nostro Paese" assicura in una nota la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



"Significativo, in particolare, per quanto riguarda il nostro impegno parlamentare, il dato sui voucher. - spiega - L'Inps segnala come, con l'introduzione della tracciabilità da ottobre 2016, la corsa all'acquisizione dei ticket si sia di fatto arrestata. E' un primo segnale incoraggiante e da valutare, nella comune riflessione su come intervenire per limitare gli abusi sul lavoro accessorio".



"La tracciabilità, che ricordo è stata inserita nei provvedimenti correttivi del Jobs Act ad ottobre, si rivela uno strumento efficace. - conclude quindi la parlamentare -In Italia occorre aspettare, concedere il tempo necessario per l'attuazione delle riforme. Sarebbe importante che la CGIL, tutto il sindacato si occupasse, con la stessa intensità con la quale parla dei voucher, del tema delle politiche attive che oggi è il cuore del lavoro in Italia."