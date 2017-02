Inps certifica 1 milione di posti in più con Jobs Act, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD sui dati dell'occupazione.

"L'Inps ha certificato che nel biennio 2015-2016, grazie alle riforme e agli incentivi per le assunzioni, si sono registrati 968 mila posti di lavoro in più, gran parte dei quali a tempo indeterminato" riporta in un comunicato Annamaria Parente, senatrice del Partito Democratico.



Prosegue: "E' un ottimo risultato che solo 2 anni fa sembrava insperato visti i dati sull'occupazione e che sicuramente ha cambiato la vita di queste persone."



"Il Jobs Act è la riforma di cui il mondo del lavoro aveva bisogno e che - scrive infine l'esponente dem -, con l'attuazione delle politiche attive, è destinata a dare ulteriori risultati positivi."