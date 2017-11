Decreto fiscale: emendamenti PD per fondo caregiver e Ape social e Anpal

Annamaria Parente del PD sul decreto fiscale.

"Come gruppo PD nella Commissione Lavoro abbiamo presentato tre emendamenti al dl fiscale finalizzati - spiega in una nota la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente -, rispettivamente, all'istituzione di un fondo per i caregiver, finanziato con 20 milioni di euro e alla confluenza in un fondo dedicato delle risorse non spese per l'Ape sociale, al fine di contribuire a sostenere l'ampliamento della platea di questo strumento."



"Infine - evidenzia in conclusione l'esponente dem -, abbiamo presentato un emendamento per potenziare le politiche attive del lavoro e l'Agenzia nazionale dedicata, l'Anpal."