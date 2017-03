Assegno ricollocazione è la seconda gamba del Jobs Act, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD commenta l'avvio dell'assegno di ricollocazione.

"L'avvio dell'assegno di ricollocazione è una buona notizia - commenta in un comunicato Annamaria Parente, senatrice del Partito Democratico -, 30 mila persone saranno aiutate nella riqualificazione e nella ricerca di lavoro."



"E' l'attuazione della 'seconda gamba' del Jobs Act: le politiche attive del lavoro servono per accompagnare ciascuna e ciascuno - puntualizza in conclusione -, chi cerca un posto per la prima volta o perde il lavoro, a formarsi e cercare una nuova collocazione. E' un pezzo fondamentale della riforma che andrà progressivamente esteso."