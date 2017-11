Alternanza scuola-lavoro: stabilizzarla in legge bilancio, dice Parente (PD)

Annamaria Parente del PD sull'alternanza scuola-lavoro.

"La sperimentazione del sistema duale di alternanza scuola-lavoro nell'abito dell'istruzione e formazione professionale ha dato buoni frutti ed è per questo che presenteremo un emendamento alla legge di bilancio per portare a regime questa fase e per stabilizzare le risorse. E' uno strumento per contrastare attivamente sia la disoccupazione giovanile che il fenomeno dei Neet" diffonde in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



"Con il sistema duale l'apprendistato non solo dà accesso al lavoro ma è anche uno strumento di formazione tecnica, fino ai livelli più alti, come avviene in Germania. Nella legge di bilancio è già previsto un esonero contributivo del 100% per chi assume a tempo indeterminato giovani dopo l'apprendistato. Occorrono nuove risorse per portare a regime la sperimentazione in tutte le regioni e orientarsi a rendere permanenti gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca" scrive infine.