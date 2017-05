Annalisa Minetti: Io rinasco anche con un singolo, e video di Cinzia TH Torrini

Annalisa Minetti torna con un nuovo singolo dal titolo "Io Rinasco", lo stesso del libro appena presentato. A girare il video del nuovo brano di Annalisa Minetti è la regista Cinzia TH Torrini.

Dopo le librerie Annalisa Minetti torna sulla scena musicale. Il nuovo singolo di Annalisa Minetti si chiama "Io Rinasco" come il libro, ed il brano sarà accompagnato da un video diretto da Cinzia TH Torrini.



"Mancavano solamente le immagini a questo progetto e me ne sono resa conto quando ho incontrato Cinzia. Con totale spontaneità le ho chiesto se voleva essere lei a dipingere i colori che mancavano a questo quadro. Non speravo che mi dicesse di si, e invece non solo lo ha fatto ma lo ha fatto nel modo in migliore in cui un professionista ed una donna possono starmi vicino. - rivela Annalisa Minetti - E' stata attenta, materna, affettuosa, meticolosa. Ha curato ogni dettaglio ed è stata la regia di un video ma anche la regia di una condivisione umana di sentimenti positivi. Ho avuto una sensazione incredibile: mentre giravamo io sapevo di interpretare un ruolo che lei aveva già visto. Sono stata la musa di una visione non solo di una regista".