PIL: in UE persino Grecia nel 2017 crescerà tre volte più dell'Italia

Annagrazia Calabria di Forza Italia commenta i dati del PIL.

"Mentre si consuma l'ennesimo psicodramma nel PD, le previsioni sulla crescita italiana danno la misura dei problemi veri: siamo la lumaca d'Europa. Addirittura la Grecia nel 2017 crescerà tre volte più di noi" illustra in un comunicato Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia.



La presidente nazionale di Fi Giovani evidenzia infine: "Mese dopo mese, si disegnano i contorni di un Paese in cui la mancanza di opportunità economiche fa sì che per i più giovani l'unica alternativa sia quella di fare le valigie e andarsene all'estero. A prescindere dalla data del voto, sono queste le risposte di cui il governo, e il primo partito che lo sostiene, dovrebbe farsi carico. Non i soliti regolamenti di conti interni."