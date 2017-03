Migranti: con 250mila arrivi da Libia ius soli impensabile, dice Calabria (Fi)

Annagrazia Calabria di Forza Italia commenta i numeri del Viminale sui migranti.

"La previsione del governo di 250 mila migranti sulle coste italiane nel 2017 non può diventare mera constatazione di uno stato di fatto. Non siamo in grado di accogliere tutti - riferisce in una nota Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia -, anche perché la maggioranza di coloro che arrivano non ha diritto di restare in Italia."



La parlamentare azzurra fa sapere infine: "Di fronte all'enorme flusso migratorio previsto, qualsiasi piano di redistribuzione nei Comuni italiani è destinato a saltare. Vanno accelerati i rimpatri e diventa sempre più urgente riuscire ad impedire le partenze. Soprattutto, dovrebbe essere chiaro a tutti che l'introduzione dello ius soli, ancorché temperato, non è percorribile. Non si può stravolgere la nostra società solo per soddisfare gli appetiti ideologici della sinistra."