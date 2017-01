Legge elettorale: rappresentatività legata a sentenza Cedu su Berlusconi, dice Calabria (Fi)

"Il 26 gennaio 1994 è un giorno che rimarrà impresso nella storia del nostro Paese: Silvio Berlusconi - ricorda ieri in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria -, con la sua discesa in campo, ha posto la difesa della libertà al centro del confronto politico. Oggi, la nostra leadership è ancora l'unica che può guidare il Paese, i nostri ideali sono solidi e il nostro impegno, dentro e fuori le istituzioni, si ispira ancora alla volontà di rispondere ai problemi degli italiani."



"Dopo la sentenza della Consulta, dovremo lavorare in Parlamento per rendere omogenei i sistemi di voto delle due Camere, ma sappiamo che la reale rappresentatività delle istituzioni dipenderà dalla sentenza della Cedu su Silvio Berlusconi e la sua ingiusta estromissione dal Parlamento. Un vulnus democratico enorme che è indispensabile sanare per far sì che gli italiani tornino ad essere guidati da un leader che ha insegnato e insegna ai giovani cosa vuol dire sacrificarsi per i propri ideali e lavorare per realizzarli, credendoci, con il cuore, sempre" riferisce in ultimo.