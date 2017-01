Disoccupazione giovanile: è allarme generazione esclusa, dice Calabria (Fi)

"La disoccupazione giovanile aumenta di 1,8 punti in un mese e torna ad un livello allarmante: 39,4%. E' un'emergenza che non può rimanere senza risposta" dichiara in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, commentando i dati dell'Istat.



La componente della Commissione Affari Costituzionali puntualizza infine: "Dietro i numeri, infatti, c'è una generazione esclusa da una piena inclusione sociale, impossibilitata a creare una propria famiglia e per la quale la prospettiva più solida è quella di cercare opportunità all'estero. Siamo pronti a collaborare per individuare soluzioni immediate a quella che è ormai una assoluta priorità politica, nella consapevolezza che i nodi da affrontare sono molteplici a cominciare da quello fiscale, principale fattore frenante alla crescita nel nostro Paese."