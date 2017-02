Cyberbullismo: rischio è che non ci siaano più valori, dice Calabria (Fi)

Annagrazia Calabria di Forza Italia contro il cyberbullismo.

"L'utilizzo responsabile della rete deve essere un valore incardinato nell'educazione dei più giovani. Troppi fatti di cronaca, oggi, - rende noto Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia - mettono in evidenza come la rete sia fonte di disagio generazionale, che parte da messaggi di odio, dalle derisioni, da 'catene' di dileggio che è difficile interrompere e che possono arrivare a distruggere la vita delle persone."



"Di fronte a questi fenomeni, pericolosi nella loro capillarità, è necessaria un'alleanza tra tutti gli attori che contribuiscono alla crescita dei giovani perché troppo spesso i ragazzi minimizzano la portata delle conseguenze di un attacco personale perpetrato attraverso i social. Dobbiamo dimostrarci capaci di affrontare le sfide sociali più ardue per evitare che intere generazioni non siano più in grado di riconoscere il valore del rispetto verso gli altri" specifica in ultimo l'esponente forzista.