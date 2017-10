Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio tornano insieme: a breve l'annuncio ufficiale

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano pronti a lasciarsi alla spalle la crisi che li ha tenuti separati per 3 mesi. Sembra infatti che la coppia sia pronta a diffondere un nuovo comunicato, sul loro ritorno di fiamma.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sarebbero pronti a diffondere un nuovo comunicato. Il 22 luglio scorso, dopo settimane di indiscrezioni, la coppia aveva confermato che si era separata. A distanza di tre mesi, però, la crisi sembra essere passata. Secondo il settimanale Chi, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono pronti pronti a tornare insieme, soprattutto ma non solo per amore del figlio Andrea.

Questa estate i paparazzi avevano fotografato entrambi in Sardegna in vacanza con il figlio, ma in momenti separati. La lontananza, quindi, sembra essere servita. In questo periodo Anna Tatangelo, inoltre, ha sempre smentito ogni gossip riguardo sue presunte liaison con altri uomini.

Amici della coppia assicurano quindi che Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio pubblicheranno a breve la notizia del loro ritorno di fiamma.