Voucher: abolizione sarà nuovo flop per occupazione, dice Bernini (Fi)

Anna Maria Bernini di Forza Italia riflette sull'abolizione dei voucher.

"Le dichiarazioni di oggi da Bologna del ministro Giuliano Poletti confermano che l'abolizione dei voucher produrrà conseguenze sciagurate su famiglie, lavoratori e imprese. - riflette in una nota la parlamentare di Forza Italia Anna Maria Bernini - Il governo non può continuare a navigare a vista, come dimostra il vuoto normativo creato dal decreto no-voucher varato dall'esecutivo, al solo scopo di evitare il referendum promosso dalla CGIL."



"Per evitare l'abuso nell'utilizzo dei buoni lavoro sarebbe bastato tornare allo spirito con il quale erano stati pensati e disciplinati dalla legge Biagi. Tutto il contrario di quanto l'esecutivo sta facendo, tra dichiarazioni confuse e prese di posizione inconciliabili tra loro dei vari esponenti della maggioranza. Mentre si moltiplicano le denunce di lavoratori e delle organizzazioni di categoria per il caos ingenerato, il ministro Poletti ci fa sapere che il governo 'sta studiando' e che 'abbiamo cominciato a lavorare', come se il tema voucher non fosse da almeno un anno all'ordine del giorno dell'agenda politica", osserva la senatrice.



"Dopo il fallimento del Jobs Act, della decontribuzione a pioggia e a termine e delle misure per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, si delinea un altro flop nelle politiche occupazionali del governo, ancora una volta sulla pelle dei cittadini" conclude.