Terremoto e neve: chiedere verità non è polemica ma tributo a vittime, dice Bernini (Fi)

"La retorica del non facciamo polemiche su quel che è accaduto in questi giorni sta diventando davvero insopportabile" dichiara in una nota Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia.



La rappresentante forzista osserva inoltre: "E' evidente che nella gestione dell'emergenza legata al combinato disposto tra scosse di terremoto e neve nelle zone martoriate ci sono state delle disfunzioni nella catena di comando."

"È necessario che il governo riferisca al più presto in Parlamento su cosa non ha funzionato - puntalizza -, per identificare se e dove la macchina si è inceppata, a tutti i livelli, dalla prevenzione alla tempestività negli interventi, ad eventuali sottovalutazioni degli allarmi e delle richieste di aiuto."



"Di fronte a ciò che è accaduto in questi giorni sarebbe inaccettabile classificare queste doverose richieste alla voce sciacallaggio - chiarisce quindi -, e giustificare l'accaduto come se fossimo di fronte ad un castigo divino che non contempla errori umani." "Il primo tributo alle vittime di questo dramma, doveroso in un paese civile e responsabile, è la ricerca della verità" aggiunge infine.