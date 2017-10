Stragi: indagine su Berlusconi è agguato giudiziario, dice Bernini (Fi)

Anna Maria Bernini di Forza Italia commenta la riapertura del fascicolo sulle stragi del '92 - '93.

"Una vicenda assurda - espone in una nota Anna Maria Bernini, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato -, surreale. Ancora una volta, a pochi giorni da un importante appuntamento elettorale, arrivano squallide colate di fango contro un Berlusconi politicamente in campo ed in procinto di sbarcare in Sicilia per motivare la sua gente."



"La riapertura di un'inchiesta ripetutamente archiviata - osserva in conclusione la parlamentare forzista -, sulla base dei confusi 'pizzini' di due detenuti consapevoli di essere intercettati, è semplicemente surreale, una vergogna che offende uno Stato di diritto. A questi agguati non si può fare l'abitudine. Vorrebbe dire considerare sdoganato, ritenere lecito, un uso politico della giustizia che ci ha accompagnato per un ventennio. Siamo certi che il popolo siciliano risponderà nelle urne ai fautori della giustizia politicizzata, ai professionisti dell'antimafia d'accatto che ancora una volta tentano di sfregiare una grande storia politica."