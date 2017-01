Ruby ter: magistratura si mette in moto in vista sentenza Strasburgo, dice Bernini (Fi)

"Il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi è stupefacente" diffonde in una nota Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia, commentando l'accusa di corruzione in atti giudiziari rivolta all'ex premier, che dovrà affrontare un nuovo processo a partire dal 5 aprile.



L'esponente forzista prosegue: "E dovrebbe inquietare tutti quelli che credono nella giustizia e nello stato di diritto. Perché - osseerva - a fronte di accuse che attestano solo generosità e altruismo verso il prossimo, quello che emerge è un killeraggio politico dal tempismo perfetto."



"Alla vigilia delle sentenza di Strasburgo che può ridare al leader del centrodestra la possibilità di candidarsi e ora che le elezioni anticipate sembrano essere una possibilità concreta, certa magistratura si mette in moto" denuncia quindi la parlamentare..



"E addirittura, pur di azzoppare Berlusconi, apre un filone di inchiesta di un processo nel quale è stato già assolto. - sottolinea infine Bernini - Tra un po' su queste benedette cene a casa di Berlusconi si finirà a processare i cuochi per come cucinavano le pietanze."