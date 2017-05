Legittima difesa: Forza Italia darà battaglia in Senato, dice Bernini

Anna Maria Bernini di Forza Italia sulla legittima difesa.

"La riforma della legittima difesa, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, è un'ulteriore occasione perduta da parte della maggioranza di governo, al solo scopo di piantare l'ennesima ed inutile bandierina elettoralistica. Come sempre il presidente Berlusconi - che già nella giornata (del 3 maggio, ndr) aveva pubblicamente espresso il proprio giudizio negativo sul provvedimento - ha colto nel segno evidenziando la distanza siderale tra questa legge e la necessità di tutelare i cittadini onesti e il loro diritto di difendere l'incolumità propria e dei propri cari" commenta in un comunicato Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia.



"Il legislatore deve assumersi la responsabilità di garantire un effettivo diritto alla difesa personale, senza abdicare ai propri compiti, così come sta avvenendo con la scelta di lasciare ai magistrati una discrezionalità interpretativa praticamente assoluta attraverso la valutazione del 'grave turbamento psichico'. Non può essere il cittadino, già colpito nella propria sfera personale, a dover dimostrare di essere una vittima. Così come non gli si può chiedere di reagire ad un'aggressione con la lucidità e la proporzionalità tipiche dei professionisti della sicurezza. Per questo in Senato Forza Italia - che ha già presentato un disegno di legge in grado di rispondere realmente alle esigenze dei cittadini - continuerà la battaglia già intrapresa alla Camera per approvare una riforma che sancisca effettivamente che la difesa, dei propri affetti e dei propri beni, è e deve essere considerata legittima" prosegue in ultimo la parlamentare.