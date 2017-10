Caso Anna Frank: adottare definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, dice Fi

Anna Maria Bernini di Forza Italia sul caso delle immagini di Anna Frank all'Olimpico di Roma.

"Le recenti orribili vicende dello stadio Olimpico hanno riacceso il dibattito sul ritorno della discriminazione dissennata e dell'antisemitismo. Discutere, denunciare, indignarsi è in questi casi istintivo e doveroso. Ma non possiamo fingere di credere che la questione sia limitata al perimetro delle tifoserie calcistiche: è necessario intervenire in modo risoluto con azioni che vadano ben oltre lo sdegno" riferisce in una nota la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini.



"Come ad esempio l'obbligo per il nostro Paese di recepire attivamente la recente e pregnante risoluzione del Parlamento europeo, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) e la nomina di un coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. I nostri partner europei, tra gli altri, Germania, Austria, Bulgaria e Inghilterra, si sono già attivati per garantire questo presidio. Ora anche il governo italiano si affetti a passare dalle parole ai fatti: questa sfida contro la violenza e l'ignoranza può essere vinta solo attraverso azioni concrete e decise" scrive in ultimo l'esponente azzurra.