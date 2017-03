Riforma processo penale: inciderà sulla vita dei cittadini, dice Finocchiaro (PD)

Anna Finocchiaro del PD sulla riforma del processo penale.

"Con l'approvazione nell'Aula del Senato del disegno di legge sul processo penale, teniamo fede a un altro impegno assunto dal Governo", afferma in ana nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, a conclusione della votazione a Palazzo Madama.



"Si tratta di un provvedimento importante - aggiunge la senatrice - e atteso da lungo tempo, che da una parte inasprisce le pene per reati che colpiscono la sensibilità della pubblica opinione e incidono sulla vita dei cittadini, anche al di là del danno patrimoniale diretto, come i furti nelle abitazioni, le rapine e gli scippi".



"Ma se l'attenzione della stampa si è concentrata soprattutto su questi aspetti della legge e su quelli relativi ai tempi di prescrizione - precisa Finocchiaro - altrettanto importanti sono le norme che riguardano lo snellimento e l'accelerazione dei processi, così come sono fondamentali le norme di garanzia previste nella legge".



"E vorrei sottolineare - aggiunge - le modifiche introdotte nell'ordinamento penitenziario, che ci avvicinano ulteriormente alla completa attuazione e al pieno rispetto dell'articolo 27 della nostra Costituzione: un provvedimento invocato da tanti soggetti che lavorano e operano nel campo della giustizia".



Infine, l'esponente dem ricorda che "una sollecitazione importante ad approvare questo provvedimento ci era venuta dall'Europa, che lo considera, insieme a quello che presto approveremo sulla concorrenza, uno strumento importante per una maggiore competitività del nostro Paese".