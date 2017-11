PIL: crescita non si fermi con fine legislatura, dice Finocchiaro (PD)

Anna Finocchiaro del PD commenta i dati Istat del PIL.

"I dati diffusi oggi dall'Istat dimostrano che l'Italia, con le sue imprese e i suoi lavoratori, nonché con l'azione dei nostri Governi in questi ultimi anni, ha intrapreso la strada giusta per uscire dalla crisi. Ha ragione il presidente Paolo Gentiloni nel ricordare la necessità di non disperdere i primi risultati ottenuti: un impegno che questo governo porterà avanti con convinzione e che mi auguro non si fermi con la fine di questa legislatura" fa sapere in una nota il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.



L'ex ministro per le Pari opportunità evidenzia infine: "Sostegno all'occupazione, attenzione per i più deboli, spinta all'innovazione sono principi che ritroviamo e ritroveremo nella manovra economica che ha intrapreso il suo percorso parlamentare in Senato. Il confronto con i gruppi di maggioranza e opposizione sarà rivolto a dare più forza e sostegno a queste priorità per il Paese."