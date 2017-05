Legge tortura: tutela vittime e polizia, dice Finocchiaro (PD)

Anna Finocchiaro del PD sul disegno di legge sul reato di tortura.

"L'Italia si riavvicina ad un percorso di dignità e di tutela di soggetti costretti a condizioni già difficili di limitazione dei propri diritti" spiega in una nota la senatrice del Partito Democratico Anna Finocchiaro, in merito all'approvazione al Senato del disegno di legge che introduce il delitto di tortura, che ora torna alla Camera.



"L'approvazione definitiva, che mi auguro giungerà sollecitamente alla Camera - prosegue il ministro per i Rapporti con il Parlamento - colmerà finalmente un oggettivo deficit del nostro ordinamento, come evidenziato anche dalla Corte di giustizia europea. Il testo al quale lavoriamo ormai da tre anni, che ho seguito inizialmente da senatrice e presidente della Prima Commissione del Senato e più recentemente da membro del Governo, accompagnandone il confronto tra i gruppi parlamentari, rappresenta, a mio parere, un punto di equilibrio avanzato. Da una parte, tutela le possibili vittime di abusi e violenze, perpetrate da chiunque eserciti su di loro una forma di controllo. Dall'altra, consente ai pubblici ufficiali, a cominciare dalle forze di polizia, di svolgere serenamente il proprio lavoro, anche nelle condizioni di difficoltà cui spesso sono soggetti".



"L'efficacia dell'intesa raggiunta è confermata anche dall'ampia maggioranza registrata oggi al Senato a favore del provvedimento, ben superiore a quella che sostiene il governo" espone in conclusione. Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani, per protesta a questo testo di legge non ha partecipato al voto.