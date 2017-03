Legge minori non accompagnati: sì Senato è atto politico decisivo, dice Finocchiaro

Anna Finocchiaro del PD sulla legge sui minori stranieri non accompagnati.

"Sì del Senato atto politico decisivo per la legge sui minori stranieri non accompagnati" riferisce in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Anna Finocchiaro.



"Stiamo per mantenere la promessa. Sin dall'inizio del mio mandato ho garantito l'impegno del Governo e mio personale per giungere rapidamente all'approvazione della legge a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il voto di oggi in Senato - evidenzia inoltre il ministro per i rapporti con il Parlamento -, con una maggioranza molto più ampia di quella che sostiene l'esecutivo, è l'atto politico decisivo in vista del traguardo, che mi auguro sarà tagliato in tempi rapidi alla Camera."



Chiarisce dunque: "Il divieto di respingimento, l'accelerazione della procedura di identificazione, uniformata in tutto il territorio nazionale, la garanzia dell'assistenza sanitaria e dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'impegno a garantire prioritariamente il ricongiungimento familiare laddove possibile, in linea anche con le indicazioni provenienti dall'Unione europea sono solo alcuni degli importanti principi introdotti dal testo approvato oggi dall'Assemblea di Palazzo Madama."



"Un recentissimo rapporto pubblicato dall'Unicef ci mette di fronte una realtà drammatica: tre minori su quattro, durante le traversate nel Mediterraneo, nelle quali già mettono a rischio la propria vita, sono vittime di molestie o aggressioni. Molte delle vittime di queste violenze viaggiano non accompagnate dai genitori o familiari. È nostro dovere, una volta giunti nel nostro Paese, garantire loro un percorso di accoglienza e di integrazione, qualora non sia possibile il ricongiungimento con le rispettive famiglie. Non è solo una questione di civiltà, ma è anche la strada migliore per evitare episodi di ghettizzazione e radicalizzazione. Il testo approvato va esattamente in questa direzione" afferma in ultimo.