Eutanasia: maggioranza Parlamento non è d'accordo, dice Finocchiaro

Anna Finocchiaro del PD sul testamento biologico e l'eutanasia.

"Il Parlamento sta lavorando a una legge sul testamento biologico, mentre mi pare che la maggioranza parlamentare non sia d'accordo a regolamentare le proposte sull'eutanasia", precisa in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, intervenendo al videoforum di RepubblicaTv.



"In commissione - spiega - è stato fatto un grandissimo lavoro per cucire un testo che abbia una maggioranza. Credo sia tempo che una legge su questo tema entri nel nostro ordinamento".



"Io ho una mia opinione personale che riguarda la possibilità di garantire la libertà di scelta del soggetto in situazioni estreme. - ammette la senatrice del PD, e cita Elias Canetti: "La maledizione del dover morire dovrà diventare una benedizione: che si possa ancora morire quando vivere è insopportabile".



"Rispetto la sofferenza del legislatore. - chiarisce quindi la Finocchiaro - Quando siamo partiti con questa discussione anni fa, anche io credevo di avere idee molto precise, poi ho capito che era solo una saldezza teorica". A proposito della richiesta di un intervento del Capo dello Stato nella vicenda che ha portato alla morte di Dj Fabo, il ministro sottolinea: "Il Presidente della Repubblica può solo esprimere la sua comprensione umana, ma se non esiste una legge non ha gli strumenti per fare altro".