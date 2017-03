Dl migranti e minori non accompagnati per integrazione e sicurezza, dice Finocchiaro

Anna Finocchiaro del PD commenta il decreto immigrazione e la legge sui minori stranieri non accompagnati.

"Oggi le due Camere hanno approvato due provvedimenti importanti - segnala in un comunicato Anna Finocchiaro, senatrice del Partito Democratico -, che restituiscono l'idea complessiva che guida l'azione del governo e della maggioranza parlamentare in tema di gestione dei flussi migratori."



"Il Senato ha detto sì in prima lettura alla conversione del decreto legge che garantisce il riconoscimento e l'accoglienza dei richiedenti asilo e - precisa quindi il ministro per i Rapporti con il Parlamento -, al contempo, dà maggiori certezze sulla tempestività e l'effettiva praticabilità del rimpatrio di chi raggiunge il nostro Paese in maniera irregolare. Un testo equilibrato frutto della volontà del Governo di dare voce alle esigenze di integrazione e di sicurezza della popolazione, che possono essere soddisfatte solo se tenute in stretta connessione."



Riferisce inoltre: "Al contempo la Camera ha approvato in via definitiva, con una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo, la legge a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Essa afferma principi di protezione di questi giovani e giovanissimi migranti ormai riconosciuti a livello internazionale, come il divieto di respingimento e la priorità attribuita al ricongiungimento con la famiglia, e introduce una rete di assistenza istituzionale, che favorisce l'integrazione all'interno della nostra società."



"Il Governo garantisce così la propria attenzione a uno dei temi più complessi, che impegnano e preoccupano ben al di là dei nostri confini. Intendiamo così rassicurare i cittadini italiani sulla presenza di uno Stato attento alla loro sicurezza, senza mai rinunciare ai principi di solidarietà e accoglienza, propri della nostra civiltà" specifica infine.