Decreto vaccini per contrastare teorie antiscientifiche, dice Finocchiaro (PD)

Anna Finocchiaro del PD sul decreto che introduce ed estende l'obbligo dei vaccini.

"È stato con grande senso di responsabilità che il Consiglio dei Ministri oggi ha deciso di approvare il decreto legge sui vaccini. Credo sia un dovere delle istituzioni contrastare il diffondersi di teorie antiscientifiche, che possono ledere la salute dei cittadini, soprattutto quando si tratta di minori" commenta in un comunicato Anna Finocchiaro, senatrice del Partito Democratico.



"Il Governo è intervenuto in maniera tempestiva - illustra in conclusione l'esponente dem -, senza creare allarmismi, per arginare un fenomeno che rischiava di diventare preoccupante, ampliare il numero dei vaccini obbligatori, riportare i tassi di vaccinazione in linea con gli standard degli altri Paesi europei e uniformare le direttive in materia in tutto il territorio nazionale. Una decisione importante presa non contro qualcuno, ma nell'esclusivo interesse dei nostri figli e per rispetto di tutti i cittadini."