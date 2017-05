Ddl concorrenza: riforma che aiuta imprese e famiglie, dice Finocchiaro (PD)

Anna Finocchiaro del PD sul ddl concorrenza.

"L'approvazione in Senato rappresenta un passo importante per un provvedimento che può aiutare imprese e famiglie a contenere le spese e compiere più liberamente le proprie scelte di mercato" spiega in una nota Anna Finocchiaro, senatrice del Partito Democratico, in merito al ddl concorrenza.



"Il governo ha lavorato con grande attenzione per giungere a un risultato a lungo atteso e continuerà a farlo quando il provvedimento passerà all'esame della Camera - riferisce il ministro per i Rapporti con il Parlamento -, per favorirne l'approvazione definitiva. Non ignoro le difficoltà relative all'iter di un ddl così delicato e complesso, ma sono certa che sia interesse di tutti fare in modo che le norme in esso contenute entrino finalmente in vigore, prima di riaprire la discussione sulla possibilità di implementarle e sullo strumento più opportuno da utilizzare."



"Con il voto di oggi, il Governo dimostra la volontà di proseguire nel proprio percorso riformatore, che si traduce in benefici per cittadini e imprese e avvicina il nostro Paese a standard internazionali più elevati, rafforzandone al contempo l'immagine e l'autorevolezza" conclude.