Anna Falchi: in tv non mi invita più nessuno ma io campo di questo

Anna Falchi, nel 1995 valletta insieme a Claudia Koll a Sanremo, confessa a Pippo Baudo di essere stata dimenticata dallo star system. "Se non ci fossi tu che mi inviti in trasmissione, non lo fa nessuno, ma campo di questo io", rivela Anna Falchi.

C'è crisi anche nel mondo dello spettacolo. Ospite a Domenica In, Anna Falchi confessa a Pippo Baudo: "Se non ci fossi tu che mi inviti in trasmissione, non lo fa nessuno, ma io campo di questo".



Anna Falchi spiega quindi che la sua assenza dalla televisione non è dovuta ad una scelta ma alla conseguenza di essere stata dimenticata dallo star system. Il suo ritorno in tv in questi giorni sembra infatti essere dovuto soprattutto al fatto di essere stata valletta insieme a Claudia Koll a Sanremo del 1995, condotto proprio da Pippo Baudo.



"Progetti? Di sicuro nel nostro lavoro non c'è nulla, 'di doman non v'è certezza'. - conclude Anna Falchi - E quindi prendo la vita di petto, la affronto giorno per giorno per quello che mi dà. Colgo le occasioni che arrivano".