Congresso PPE a Malta, Alfano: siamo i Popolari e non i populisti

Angelino Alfano interviene, con una delegazione di Alternativa Popolare, al Congresso del Partito Popolare Europeo.

"Oggi sono a Malta, con una delegazione di Alternativa Popolare, per il Congresso del Partito Popolare Europeo. - scrive su Facebook Angelino Alfano - Sessanta anni dopo i Trattati di Roma, siamo noi i protagonisti per garantire quella pace conquistata dai nostri padri fondatori. I Popolari, i cristiano democratici, hanno creato l'Europa e adesso la storia affida a noi, ancora una volta, un compito difficile: salvare l'Europa. Per farla rinascere. Per cambiarla e renderla migliore. Siamo noi quelli chiamati a garantire la sicurezza con un sistema di difesa comune europea, sogno dei nostri padri fondatori. Siamo noi che dobbiamo dare occupazione ai nostri giovani, perché non pensino che l'Europa sia l'origine dei loro problemi. Siamo noi che dobbiamo organizzare un sistema di cooperazione con i Paesi terzi per fermare le partenze dei migranti che, comunque, non possiamo lasciare morire nel Mediterraneo".



"Tocca a noi tutto questo. - conclude il ministro degli Esteri - Perché siamo i Popolari e non i populisti che dicono che lasciare l'Europa ci farà essere più forti e più ricchi mentre ci renderebbe solo più soli e più poveri. Perché siamo i Popolari e non i socialisti che continuano a credere nella maggiore spesa pubblica. E noi Popolari siamo pronti per vincere anche questa grande sfida".