Alfano: un nuovo centrodestra è impossibile. Serve un'Alternativa Popolare

Angelino Alfano decreta la morte del Nuovo centrodestra ed annuncia la nascita di Alternativa Popolare. lL scelta non è quella di "virare a sinistra", assicura Alfano. C'è infatti chi ipotizza già che molto più probabilmente sarà un pezzo della sinistra a trovare una "alternativa" a destra.

Il Nuovo centrodestra è ufficialmente morto. Angelino Alfano, nel corso dell'assemblea del partito, ha infatti annunciato: "Vogliamo realizzare un'alternativa popolare ed è questo il nome che proponiamo". Il ministro degli Esteri presenta quindi anche il simbolo di Alternativa Popolare, che si può riassumente in un cuore giallo in campo blu.



Il nuovo partito, precisa quindi Alfano, punta a divenire infatti una alternativa "ai vaffa, alle ruspe, ai lepenisti, a chi dice no all'Europa, alla sinistra che guarda ad un passato che non torna". Punto di forza del programma di Alternativa Popolare, viene già annunciato, un patto fiscale all'americana. "Si scarica tutto e pagheranno tutti. Perché non è possibile che paghino solo alcuni e che, per compensare quanto non pagato da alcuni, altri debbano pagare di più", chiarisce Alfano.



Alfano appare convinto del successo di questo nuovo soggetto politico, tanto da chiarire immediatamente che alle prossime elezioni si presenterà da solo. "Con questa legge elettorale che non prevede alleanze propongo di fare da soli: saranno gli altri a cercarci", assicura il leader.



"Oggi è tecnicamente impossibile la missione di innovare il centrodestra, anche perché un pezzo di centrodestra fondamentale, Forza Italia, ha deciso di allearsi con i lepenisti e c'è un travaso di voti da Fi alla Lega Nord e a altri a destra di Fi. La nostra scelta è invece quella del popolarismo europeo", spiega quindi Alfano, precisando comunque che la scelta non è quella di "virare a sinistra". C'è infatti chi ipotizza già che molto più probabilmente sarà un pezzo della sinistra a trovare una "alternativa" a destra.