Alfano: primarie centro aperte a tutti. Alleanze? Resta Fi o PD

Angelino Alfano, leader di Alternativa Popolare, annuncia le primarie del centro.

"Oggi ci siamo riuniti al Tempio di Adriano per aprire un grande dibattito e costruire un'area politica nuova. Eravamo tantissimi, italiani - fieri - ed europei, che amano la pace, la prosperità, la libertà! Con Casini, Tosi, Zanetti è in corso un processo che nasce dal 'basso'. Non c'è in cantiere una fusione fredda ma qualcosa di veramente grande e robusto, che vedrà il coinvolgimento e la partecipazione di tantissimi italiani: le primarie" annuncia su Facebook Angelino Alfano, leader di Alternativa Popolare.



"La parola d'ordine è: spogliarsi dei propri particolarismi di partito e aprirsi a un'area nuova che si posiziona saldamente al centro. Le primarie sono aperte a tutti, devono essere aperte a tutti, vogliamo che siano aperte a tutti! - annuncia - Chi vuole, quindi, può partecipare! Ci sono solo due paletti insormontabili: noi non ci possiamo alleare a destra con chi ci vuole portare fuori dall'Europa e a sinistra con chi guarda ancora al passato come abbiamo visto, per esempio, con la battaglia sui voucher".



"Centrodestra e centrosinistra sono finiti: nasce un'area politica nuova, moderata, popolare, liberale! - assicura Alfano - E le primarie saranno il calore per riscaldare questo ambizioso progetto che oggi ci ha visto qui, tutti insieme!".