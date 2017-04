Alfano: porre fine a sofferenze popolo siriano. E dello Yemen?

Angelino Alfano condanna l'attacco chimico in Siria, ma ancora non risponde all'appello lanciato da 6 associazioni pacifiste che chiedono al ministro degli Esteri di bloccare il transito di bombe dirette in Arabia Saudita, utilizzate anche sullo Yemen.

"Le notizie di un attacco chimico contro civili inermi in Siria e di bombardamenti sugli ospedali dove erano stati ricoverati i feriti sono sconvolgenti. L'Italia sarà in prima linea al Consiglio di sicurezza dell'ONU nella riunione d'urgenza, richiesta da Francia e Regno Unito, e domani alla Conferenza di Bruxelles sulla Siria, nel condannare l'uso di armi di distruzione di massa contro la popolazione siriana e nel chiedere con forza che vengano individuati i responsabili di questo crimine contro l'umanità" assicura su Facebook il ministro degli Esteri Angelino Alfano che chiarisce: "La comunità internazionale ha il dovere di porre fine alle profonde sofferenze del popolo siriano e di restituire pace, speranza e futuro a quel grande Paese".



Alfano invece sembra meno preoccupato delle migliaia di vittime civili dello Yemen, causate anche dalle bombe transitate in Italia. Ad oggi, infatti, il ministro degli Esteri non ha ancora risposto all'appello lanciato da 6 associazioni pacifiste che chiedono al governo che la legge 185/90, quella che vieta espressamente non solo l'esportazione, ma anche il solo transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento "verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite (e) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione", venga rispettata pienamente e nei suoi principi, non solo sulla carta.