Alfano: liberato Carmine Sciaudone, da 1 anno detenuto a Bali

Angelino Alfano, ministro degli Esteri, annuncia il ritorno in Italia di Carmine Sciaudone, detenuto a Bali da oltre un anno.

"Carmine Sciaudone, l'italiano detenuto a Bali da oltre un anno, è libero e sta rientrando in Italia" annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

"Ho grande gioia per l'esito positivo di questo caso, che ho seguito personalmente in tutte le fasi, fino all'incontro che ho avuto l'11 ottobre con la ministra degli Esteri indonesiana" sottolinea.

"Due italiani liberati, in contesti diversi, e di ritorno in Patria" commenta quindi Alfano, ricordando il rilascio in Nigeria del missionario italiano don Maurizio Pallù.

"Ringrazio calorosamente, ancora una volta, tutte le donne e gli uomini che hanno reso possibili questi risultati" conclude il ministro.