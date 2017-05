Messico, trovata Celeste Ruiz ma non è Angela Celentano: fatto test DNA

Trovata in Messico Celeste Ruiz, la ragazza che aveva nel 2010 contattato i genitori di Angela Celentano assicurando che era la loro figlia scomparsa nel 1996. Il test del DNA però smentisce legami di parentela: Celeste Ruiz non è Angela Celentano.

Nessuna svolta, purtroppo, sulla scomparsa di Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa sul monte Faito (Napoli) il 10 agosto 1996. Dopo che la tv messicana ha cominciato a diffondere la ricompensa messa a disposizione dal governo per il ritrovamento di Celeste Ruiz, finalmente sono cominciate ad arrivare le prime segnalazioni.



Celeste Ruiz, o forse qualcuno che si spacciava per lei, aveva contattato i genitori di Angela Celentano il 25 maggio del 2010 dicendo di essere la loro figlia scomparsa, inviando loro anche un foto che, apparentemente, assomigliava alla piccola.



L'Interpol ha in questi giorni finalmente rintracciato Celeste Ruiz, ma stando alle prime indiscrezioni non avrebbe nessun legame di parentela con la famiglia Celentano. A confermarlo, un test del DNA a cui Celeste Ruiz è stata sottoposta.



Ancora da chiarire i contorni di questa triste vicenda, che ha illuso ancora una volta la famiglia di Angela Celentano, già segnata dal dolore ma che stavolta sperava veramente di poter riabbracciare la figlia scomparsa 21 anni anni.



La Procura di Torre Annunziata, che indaga sulla sparizione di Angela Celentano, ha convocato un vertice al quale sono stati invitati anche i genitori della bimba scomparsa e i loro legale Luigi Ferrandino.