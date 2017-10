Riforma fallimentare, Orlando: legge servirà per prevenire la crisi

Andrea Orlando su Facebook commenta la legge sulla riforma fallimentare.

"La nuova legge sulla crisi d'impresa, approvata oggi, cambierà radicalmente le modalità attraverso cui la giustizia impatta sulle situazioni di crisi" assicura su Facebook Andrea Orlando.



"Avevamo una legge il cui impianto generale risaliva al 1942. - ricorda il ministro della Giustizia - Oggi il mondo è cambiato, il ciclo di vita delle imprese si è trasformato. La crisi d'impresa, con un mercato che cambia rapidamente, fa parte del ciclo naturale delle aziende. Con la nuova legge cambia lo spirito: costruiamo strumenti che renderanno possibile affrontare le crisi di insolvenza anticipatamente, eliminare lo stigma sociale che accompagnava il fallimento e prevenirlo".



"Si anticipa l'analisi di una situazione di difficoltà, con procedure che consentono di intervenire quando le situazioni non sono ancora radicalmente compromesse; si superano tutti gli elementi di scarsa trasparenza e si dà maggiore certezza ai creditori. - viene spiegato - La legge ha lo scopo di preservare per quanto possibile il patrimonio imprenditoriale e finanziario di un'impresa, in modo da rafforzare la capacità imprenditoriale complessiva del Paese. Allo stesso tempo l'obiettivo è ridurre i tempi, in modo da evitare quel processo di depauperamento patrimoniale che di solito è l'inevitabile conseguenza di procedure fallimentari troppo lunghe".



"Uno strumento formidabile è il portale unico delle aste giudiziarie, che consentirà al creditore di rivalersi non più soltanto sui beni del debitore, ma su tutti i beni che complessivamente sono immessi in questo circuito. - conclude Orlando - Con questa legge allineiamo la nostra normativa a quelle più avanzate a livello europeo".