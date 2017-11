Pesco, Orlando: importante Difesa comune perché Europa ha nemici comuni

Andrea Orlando, ministro della Giustizia, commenta la firma della "notifica congiunta" per partecipare alla Pesco, cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea.

"Qualche giorno fa, 23 Stati membri dell'Unione Europea hanno firmato l'impegno di avviare una cooperazione rafforzata per la Difesa e la sicurezza (Pesco). Un risultato importantissimo, ottenuto anche grazie al lavoro della nostra Federica Mogherini" ricorda su Facebook Andrea Orlando.



"È un momento difficile per l'Europa. - sottolinea il ministro della Giustizia - Troppi leader utilizzano le fragilità dell'Unione Europea per scaricare su di essa le responsabilità di ciò che non va. La verità è che l'Europa, molto spesso, non ha gli strumenti adeguati per affrontare problemi che hanno ormai una scala transnazionale. Questo avviene perché in questi anni molti Stati membri si sono opposti a un processo di più forte integrazione".



"Il gioco è questo: - evidenzia - Impedire all'Europa di funzionare, per poi scaricare sulle istituzioni comuni l'incapacità di risolvere i problemi. Ecco, in questa fase così difficile, in cui tutti provano a indebolire l'Europa, sia sul fronte interno, ma anche sul fronte dei nostri maggiori concorrenti, credo che questo passo verso la difesa comune vada considerato in tutta la sua importanza e straordinarietà. È un risultato ottenuto con il vento avverso, contro corrente, è il segno di uno sforzo vero".



"L'Europa ha nemici comuni, nemici che si possono affrontare solo mettendo insieme le forze. - avverte quindi l'esponente del PD - L'Europa ha poi una missione: essere un soggetto attivo nel Mediterraneo e in un mondo in continua trasformazione. Nessuno Stato membro, neanche il più solido, è in grado di farlo da solo. Insieme, invece, possiamo diventare una grande forza di pace, in grado di non delegare ad altri il ruolo di difenderci dalla minacce più gravi per i nostri cittadini".



"L'Europa che io vorrei, che credo molti cittadini vorrebbero, è quella capace di incidere positivamente nelle vite delle persone, che sa proteggerci e difenderci dalle più gravi insidie, ma che sa soprattutto portare nel mondo la voce del più grande spazio di pace e difesa dei diritti umani del pianeta. - conclude Orlando - Per raggiungere questo primo obiettivo è stata utilizzatala cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri, così come è stato fatto per la Procura UE. Dobbiamo avere il coraggio di farlo su i maggiori terreni su cui siamo immobilizzati da tempo a causa dei veti di chi si oppone ad un Europa forte, democratica e utile ai cittadini. Un passo alla volta, ma con determinazione. Viva l'Europa".