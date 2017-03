Orlando incontra operai FCA: per un PD che torna sui luoghi di lavoro

Andrea Orlando rivela di aver incontrato gli operai del turno delle 6.00 della FCA di Torino.

"Stamattina sono stato a Torino, ai cancelli della FCA, per incontrare, ascoltare e discutere con le operaie e gli operai del turno delle 6.00", rivela su Facebook Andrea Orlando, ministro della Giustizia e candidato alla segreteria del PD.



"Il Partito Democratico che immagino non chiede solamente alle persone di venire ad ascoltarci, ma torna nei luoghi in cui sono nate le grandi forze popolari, per cercare le persone che ormai non ci cercano più. - afferma - È più faticoso, ma non abbiamo altra via".