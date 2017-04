Orlando: contro femminicidio serve qualcosa di più di una buona legge

Andrea Orlando riflette sul tema femminicidio.

"Negli ultimi quattro anni più di seicento donne sono state uccise da uomini in casi di femminicidio. Numeri inquietanti di un fenomeno che deve indignarci e dobbiamo ripudiare e contrastare. La giustizia è posta anzitutto a presidio dei soggetti più fragili. Per questo la violenza nei confronti delle donne è un attentato a diritti fondamentali quali la dignità, la libertà, la parità, l'integrità fisica e morale", dice Andrea Orlando in un post su Facebook.



"In questi anni sono stati compiuti dei progressi sul piano legislativo, ma non basta. - precisa il candidato alla segreteria del PD - Serve una battaglia sociale e culturale che vada più in profondità di una buona legge. Una sfida prima di tutto educativa che veda il nostro sistema d'istruzione protagonista".



"I nostri ragazzi vanno educati al rispetto, alla reciprocità, alla cultura delle differenze di genere. - chiarisce - E poi c'è il tema della grande responsabilità dei mezzi comunicazione di massa che vanno richiamati a impegni e codici precisi. Troppo spesso accendendo la TV assistiamo, infatti, alla diffusione dei peggiori luoghi comuni, del più becero maschilismo e sessismo. La politica può e deve fare tanto. Se saremo più consapevoli del cammino da compiere, per la difesa dei più soggetti più fragili e nella realizzazione di una piena uguaglianza, sono convinto che saremo in grado di farcela".