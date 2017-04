Orlando: a Palermo per rendere omaggio a Pio La Torre e Rosario di Salvo

Andrea Orlando, ministro della Giustizia, partecipa alla cerimonia commemorativa in omaggio a Pio La Torre e Rosario di Salvo, uccisi il 30 aprile 1982.

"A Palermo rendo omaggio a Pio La Torre e Rosario di Salvo, uccisi il 30 aprile 1982.

Ho voluto farlo per tante ragioni. Per ribadire l'impegno contro tutte le mafie e per ricordare l'importante lezione che ci consegna la vita di La Torre: un ragazzo di umili origini che diventa classe dirigente grazie all'incontro con una grande forza popolare" scrive su Facebook Andrea Orlando, ministro della Giustizia.



"In questi giorni in cui, purtroppo, ritornano minacciosi e inquietanti i messaggi di guerra, torna con forza l'attualità della sua ultima battaglia. Quella per la Pace che coinvolse un intero popolo per dire no a una inutile e folle corsa agli armamenti" conclude il candidato alla segreteria del PD.