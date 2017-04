Olando: la verità su crisi Siria e terrorismo? Serve più Europa

Andrea Orlando commenta l'attentato a Stoccolma e l'attacco USA alla Siria.

"Alle porte dell'Europa si combatte una guerra che uccide civili inermi e fa strage di bambini. Un popolo, quello siriano, dilaniato da una guerra che ha registrato un'escalation nell'indifferenza, nell'impotenza e nella rassegnazione della comunità internazionale. La reazione a quei fatti non può essere soltanto quella di queste ore, non può realizzarsi al di fuori di un impegno multilaterale, iscritto nella legalità internazionale", scrive su Facebook Andrea Orlando, candidato alla segreteria del PD.



"Sempre a poca distanza da noi, nella nostra Europa, un altro attentato ha travolto la vita di innocenti. - prosegue - È una dimensione del terrore che investe ormai il nostro quotidiano, che tenta di travolgerlo, cambiando le nostre abitudini, attitudini, i nostri stessi sentimenti profondi. Non possiamo restare inermi. E lasciatemelo dire, questi fatti impongono che noi affermiamo con forza una verità".



"Si, una verità, uso questa parola impegnativa. - ribadisce il ministro della Giustizia - Rendono palese la miopia e al tempo stesso la pericolosità del messaggio delle forze populiste e nazionaliste del nostro continente, poiché adesso dovrebbe essere più che mai chiaro che per affrontare i drammi che ci stanno attorno, per costruire la pace, servirebbe più Europa. Non le piccole patrie, non i muri. Siamo qui anche per questo".