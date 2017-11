Indennizzo vittime reati violenti, Orlando: risorse quadruplicate

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando sulle risorse da destinare alle vittime di reati violenti.

"Anche oggi vi parlo delle misure per il settore giustizia contenute nella legge di bilancio. - scrive su facebook Andrea Orlando - In questi giorni, su alcuni organi di stampa, è emersa una polemica sulla tabella per l'indennizzo delle vittime di reati violenti".



"Nel nostro Paese si evocano spesso le vittime per chiedere inasprimenti di pene, ma fino al 2016 nessun governo aveva mai previsto un risarcimento nel caso il cui l'autore di reato violento sia incapiente o non individuato. - ricorda il ministro della Giustizia - Quello dell'anno scorso è stato un primo passo, non sufficiente dal punto di vista delle risorse, ma che ci ha consentito di far nascere il fondo".



"Con la nuova legge di bilancio quadruplichiamo le risorse fino a 10 milioni di euro. - sottolinea quindi l'esponente del PD - Aumenteranno così i risarcimenti e verranno emanate le nuove tabelle. Oltre a queste risorse, nella legge europea abbiamo previsto ulteriori 26 milioni di euro per coprire il decennio passato. Infine, le nuove sanzioni civili che verranno comminate al posto delle vecchie sanzioni penali per alcuni reati minori che abbiamo depenalizzato, andranno a rafforzare sempre lo stesso fondo".



"In un biennio, grazie all'impegno di questo governo e del Ministero della Giustizia, siamo passati da una situazione in cui non era previsto alcuni risarcimento da parte dello Stato, a quasi 40 milioni da destinare a questo obiettivo. - evidenzia infine - Non è l'unica cosa che abbiamo fatto su questo fronte. Anche dal punto di vista processuale ed extraprocessuale abbiamo dato vita al nuovo statuto per le vittime e avviato la costruzione di una rete di tutela e di supporto. Credo che siano novità importanti, adesso patrimonio di tutto il Paese. Passiamo finalmente dalla retorica sulle vittime agli concreti per sostenerle".