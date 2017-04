Andrea Orlando scrive a Matteo Renzi: serve confronto tv anche su Rai

Andrea Orlando, candidato alla segreteria del PD, scrive a Matteo Renzi per chiedergli di accettare confronti in tv non solo su Sky ma anche in Rai. Finora l'ex premier ha sempre rifiutato.

"Stamattina ho scritto a Matteo Renzi per sollecitarlo ad accettare più confronti in vista del 30 aprile", annuncia su Facebook Andrea Orlando, candidato alla segreteria del PD.



"Caro Matteo, - si legge nella lettera aperta - il giorno delle primarie, domenica 30 aprile, si avvicina velocemente e anche tu sai che sarà una giornata fondamentale per il nostro partito e per il Paese. Nel passato le primarie hanno rappresentato un momento rivitalizzante per il PD, con la partecipazione esaltante di milioni di persone. In questo momento difficile, sarebbe un fallimento per tutti noi se non riuscissimo a convincere tante e tanti italiani a venire ai nostri gazebo. Mi sto impegnando da settimane perché venga data la massima attenzione alle primarie del 30 aprile, e per questo ti chiedo formalmente di accettare non solo il confronto TV che ci è stato proposto da Sky, ma anche di tenerne uno sulle reti del servizio pubblico. La Rai ci ha già invitato a due dibattiti, nelle trasmissioni 'Cartabianca' e 'In mezz'ora', ma sono saltati perché tu non hai accettato".



"Ti chiedo di rivedere la tua posizione e di dare a tutti gli italiani la possibilità di conoscere le diverse idee che animano il dibattito nel Partito Democratico. - domanda quindi Orlando a Renzi - Il confronto è lo strumento giusto perché il nostro congresso diventi un momento di vera partecipazione sociale e non solo un altro evento dedicato agli addetti ai lavori. Non è il momento di chiuderci. Oggi più che mai abbiamo bisogno di aprirci alla società italiana. Non dobbiamo aver paura di farlo. Solo se saremo capaci di entusiasmare tanta gente, se tanti uomini e donne decideranno di venire ad incontrarci nelle piazze italiane, potremo dire di aver vinto tutti".