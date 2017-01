Strage di Viareggio: serve iter rapido per giudizio definitivo, dice Marcucci (PD)

"Le sentenze non si commentano - fa sapere in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci -, ma la sete di giustizia e di verità dei familiari delle vittime e di un'intera città ha trovato un prima risposta. La strage di Viareggio non poteva essere un evento fortuito."



"Il lungo lavoro predisposto dalla Procura di Lucca ha confermato che quel maledetto 29 giugno del 2009 il sistema europeo ed italiano del trasporto merci ha evindenziato tutti i suoi colpevoli deficit. Il caso di Viareggio evidenzia ancora una volta anche la necessità di avere un sistema giudiziario più veloce. Per arrivare al giudizio definitivo, è auspicabile un iter rapido" chiarisce infine il parlamentare PD.