Sicilia: PD non fa flop ma anzi più voti rispetto a 2012, dice Marcucci

Andrea Marcucci del PD commenta i risultati delle regionali siciliane.

"A metà dello spoglio, l'annunciato flop nel voto di lista del PD, semplicemente non c'è, anzi rispetto al 2012, siamo avanti di qualche decimale" sostiene in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.

Il presidente della Commissione Cultura prosegue quindi: "Resta la netta sconfitta del nostro candidato presidente."

"Come cinque anni fa capitò alla destra - precisa in ultimo -, anche la sinistra divisa perde."