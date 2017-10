Scuole medie e genitori: serve libera scelta dei genitori, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sull'obbligo dei genitori di prendere i figli a scuola fino a 14 anni.

"Il PD cambierà la legge che costringe i genitori ad andare a prendere a scuola i figli che abbiano meno di quattordici anni. L'iniziativa assunta prontamente dal segretario Matteo Renzi, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione di Firenze, tenta di risolvere un problema per le famiglie e per le scuole" riferisce in un comunicato Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.

L'esponente dem diffonde infine: "Il principio da stabilire deve essere quello della libera scelta dei genitori."