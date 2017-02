Ryder Cup di golf: decisione Grasso è solo tecnica, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sull'emendamento bocciato riguardo la Ryder Cup di golf.

"La Ryder Cup di golf è e resta una grande opportunità per il Paese. Incredibile che si parli di forzatura PD per un evento che riguarda l'Italia. La decisione del presidente Pietro Grasso è tecnica, non riguarda certo il contenuto dell'emendamento. Mi auguro che il governo trovi in tempi rapidi una soluzione che risponda ai requisiti richiesti dagli organizzatori" segnala in una nota il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci, commentando la bocciatura dell'emendamento al decreto salva risparmio sulla fideiussione da 97 milioni di euro per l'iniziativa sportiva.



"Voglio ricordare che la competizione internazionale ha un rilevante indotto economico e di diritti televisivi. L'emendamento in questione non prevedeva ulteriori stanziamenti pubblici" osserva in conclusione.