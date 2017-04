Potere acquisto come nel 2001: merito governo Renzi, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD commenta i dati sul potere d'aquisto delle famiglie.

"Come sarebbe l'Italia di oggi senza le leggi approvate dal governo Renzi?" si domanda in una nota il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci.



L'esponente dem aggiunge in ultimo: "Il potere d'aquisto delle famiglie torna ai livelli del 2001 a riprova del fatto che le riforme fanno sentire i loro benefici effetti anni dopo. C'è ancora troppa sofferenza e tanto lavoro da fare. Una cosa però è certa senza gli 80 euro strutturali, senza il reddito di inclusione, senza la diminuzione della pressione fiscale, senza l'abolizione della tassa sulla prima casa, senza le assunzioni e le tutele del Jobs Act, l'Italia oggi sarebbe un Paese bloccato."