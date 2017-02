Pompei: presto audizione si questione sindacati, dice Marcucci (PD)

"I dati sull'affluenza al sito archeologico e lo stato di avanzamento dei cantieri a Pompei sono in costante aumento" dichiara in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.



"Ascolteremo molto presto in Senato anche il Soprindente Massimo Osanna per approfondire anche le questioni attinenti allo stato delle relazioni sindacali e degli ultimi crolli" aggiunge in conclusione.