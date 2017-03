Mozioni di sfiducia in Parlamento sono prima attività del M5S, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PS sulla mozione di sfiducia a Luca Lotti.

"Virginia Raggi ha ricevuto 3 avvisi di garanzia e giustamente continua ad essere sindaco di Roma. La presunzione di innocenza vale per tutti o si va verso l'inciviltà. Il garantismo è una delle bandiere del PD. Va ricordato che il ministro Luca Lotti si è presentato spontaneamente ed immediatamente dai magistrati" commenta in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci.



Il parlamentare PD riferisce in ultimo: "In questa legislatura sono state presentate 20 mozioni di sfiducia è diventata di fatto la prima attività del M5S."